ورشة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي بالدندر

نظمت مبادرة شارع الحوادث بمحلية الدندر صباح اليوم برامج تثقفية للتوعية بسرطان الثدي والذي جاء تحت شعار (عشان بنحبك اكتوبر الشهر العالمي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي) بحضور الدكتور عوض الطيب أحمد الحاج وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار المكلف وعدد من القيادات بوزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر السوداني. الأستاذ أبوسن أحمد الاحيمر معتمد الدندر المكلف ثمن الدورالذى ظلت تلعبه مبادرة شارع الحوادث الدندر خاصة في مستشفى الدندر وحركة المجتمع، متناولا الجهود التي بذلتها المبادرة والتي لا تقدر بثمن وتفاعلها مع المرضى وتأهيل عدد من المرافق وتنظيم حملات إصحاح البيئة خاصة عنابر الأطفال وتوفير الغذاء والمساهمة في توفير الدواء للمرضى بالتعاون مع الخيرين من أبناء الدندرللتعمير ومنظمة الدندر الطوعية، مؤكدا دعم المحلية لمناشط وبرامج المبادرة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأشار إلى تضمين ميزانية للعام ٢٠٢٠م بالميزلنية المحلية لدعم مبادرة الحوادث، داعيا المبادرة للانفتاح على الريف باعتبار أن الريف أحوج ما يكون لمثل هذه البرامج الأستاذ محمد الهادي فرج الأب الروحي لمبادرة الحوادث بالدندر، وأعرب عن شكره لشباب المبادرة والداعمين لمناشط وبرامج المبادرة، مؤكدا استمرارية المبادرة في كافة ربوع المحلية حتى تؤدي دورها المنوط بها في التوعية بمخاطر الأمراض والتفاعل مع حركة المجتمع.
وقد شملت الفعالية عددا من البرامج الرامية للتبصير بمخاطر سرطان الثدي والتي شملت عروض أفلام تثقيفية
سونا