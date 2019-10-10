مجلس الوزراء يُلغي قرار (وزارة الطاقة) ويوجه باستمرار مشروع كهرباء الفولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس قرارا الخميس بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الطاقة والتعدين بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨م والقاضي بإلغاء مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة.
وقضى قرار رئيس مجلس الوزراء المفوض بإستمرار كافة إجراءات تنفيذ مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة وفق ما كان مخطط له، ووجه القرار وزارات الطاقة والتعدين والمالية والتخطيط الاقتصادي والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس أن مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة يعتبر من المشروعات الحيوية التي ستسهم في استقرار الإمداد الكهربائي، مؤكداً التزام حكومة الفترة الانتقالية بالمضي قدما في تنفيذ مشروعات التنمية.
الخرطوم في 10-10-2019(سونا)