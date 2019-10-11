الإعلان عن جائرةمعرض الخرطوم الدولي للكتاب

عقدت جائزة معرض الخرطوم الدولي للكتاب للابداع الادبي في القصة والرواية مؤتمرا صحفيا بوزارة الثقافة والاعلام والتي جاءت برعاية كريمة من بنك البركة، و أكد نائب رئيس اللجنة العليا للمعرض الاستاذ خالد ابوسلب خلال المؤتمران معرض الخرطوم الدولي للكتاب في نسخته الخامسة عشر سيلبي طموحات الجمهور خاصة الشباب والطلاب والكتاب مشيرا الى جائرة معرض الخرطوم الدولي للكتاب للابداع الادبي في القصة والرواية .
وأعلن أبوسلب انطلاقة الجائزة من تاريخ المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة ١١ اكتوبر ، معتبرا أن الجائرة فتحت بابا كبيرا للتسابق في المجال الابداعي للرواية والقصة ، معربا عن شكره لبنك البركة لرعايته لهذا المحفل الثقافي واصفا البنك من المؤسسات السباقة في عمل الخير، وأضاف أن رعايته للجائزة يعتبر دعما للمعرض وتشجيعا للكتاب خاصة الشباب ، مشيراً الى أن هذه الجائزة سيكون لها مابعدها في المعرض القادم ٢٠٢٠ وسيتم التوسع في الجائزة بدل مسارين الى مسارات متعددة في ضروب الثقافة والفنون.
ومن جانبه قال رئيس لجنة البرنامج المصاحب الاستاذ عبدالله حسب الرسول ان الجائرة ستكون فأل خير على المعرض معتبرا الجائزة ستشكل حضورا ثقافيا كبيرا مشيرا الى انها ستكون من المميزات والمحفزات الكبيرة للمعرض شاكرا لبنك البركة رعايته لهذا العمل الكبير الذي يصب في مصلحة المعرض ونادي السرد، معتبرا ان الشراكة بين المعرض ونادي السرد وبنك البركة ستُؤطر لفعل ثقافي.
في ذات السياق أشاد مدير معرض الخرطوم الدولي للكتاب ببنك البركة ورعايته ومشاركته المعرض مشيرا الى ان كل ذلك يصب في النهضة الثقافية واظهار وجه السودان المشرق ، داعيا كل المهتمين للاسراع بالتقديم والذي بدأ من انطلاقة المؤتمر الصحفي الى ٢٥ اكتوبر كآخر يوم لاستلام. الاعمال
وفي سياق متصل أكد الاستاذ أحمد عوض ممثل نادي السرد أن الاعمال الكبيرة دائما تقوم على المبادرات مشيرا لوزارة الثقافة ممثلة في معرض الخرطوم الدولي للكتاب واستجابته وتبنيه للمبادرة وعرضها لبنك البركة الذي وافق مشكورا على رعايته للمبادرة وتخصيص جائزة للفائزين موضحا الشروط معددا فوائد واهداف الجائزة ومتناولا الشروط الفنية للجائزة ذاكرا انهم بصدد ارسال الشروط في كافة الوسائط الاعلامية .
وشدد ممثل السرد على الاسراع بالتقديم عبر وزارة الثقافة شارع الجامعة جنوب ديوان الحسبة والمظالم او بمعرض الخرطوم ببري .
و اضاف عوض ان الجائزة ستكون تطويرا للمقدرات والمهارات للكتاب وسيتم تسليم الجائزة في آخر يوم للمعرض بدعوة جميع وسائط الاعلام.
سونا