ضبط كميات من الاسلحة بصحراء الشمالية

ضبطت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية “١٢٦٠” قطعة سلاح “طبنجة” قادمة من دولة مجاورة، بعد توافر معلومات ومطاردة مارثونية لقوات المكافحة بالصحراء في منطقة (تبريدة الباجا) غرب مدينة الدبة.
وأكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري خلال وقوفه على الضبطية بمباني المكافحة بدنقلا برفقة نائب مدير شرطة الولاية وممثل جهاز المخابرات العامة؛ أكد على دور قوات المكافحة بالولاية الشمالية. وطبقاً لـ(باج نيوز الإخباري) قال مدير إدارة مكافحة التهريب الولاية الشمالية العقيد شرطة أحمد الطيب الفضل في تصريح، إنه تم ضبط السلاح محمل على عربة بوكس دبل كاب واثنين متهمين، وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بعد التحريات الأولية، وأوضح أن الضبطية تأتي في إطار سياسة هيئة الجمارك الرامية للقضاء على ظاهرة التهريب بكل أشكاله وترسيخاً للأمن والاستقرار بجميع ربوع البلاد.
صحيفة السوداني