شقيق الشهيد أحمد الخير: من يرفضون القصاص من الجناة “مجرمين”

هاجم شقيق الشهيد الأستاذ أحمد الخير، “سعد الخير” دعوات رفض تنفيذ عقوبة الإعدام على (27) متهماً في قضية قتل أستاذ أحمد الخير وتعذيبه بمعتقلات “خشم القربة”، وقال “سعد لمصادر: إن من يرفضون تنفيذ حكم الإعدام في حق قتلة الشهيد أحمد “مجرمين” ويمكنهم ممارسة ذات الفعل الذي قام به الجناة.
مضيفاً: نريد إعدام كل المتورطين في الحادثة أياً كان العدد (30، 20، 40) (مافي مشكلة) في حال ثبوت تورطهم، وأردف: “كل من حمل خرطوش في يده وفعل فعلته تلك يجب أن يقدم للمحاكمة وينفذ فيه القانون”.
موضحاً أن الحكم النهائي لم يصدر بعد، لافتاً إلى أنه تم توجيه التهم بالمادة (130) القتل العمد والمادة (21/130) الاشتراك الجنائي والمادة (21/164) الحجز غير المسموح لـ(27) متهماً، بينما تمت تبرئة ثلاثة آخرين، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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بت ابوها
2019/10/13 at 11:59 ص (UTC 2) رابط التعليق
الرافضين خليهم يعملوا فيهم نفس الاتعمل في احمد الخير ونشوف بيرضوه ولابيصبروا عليه …….الله اكبر عليهم
أم الحلوين
2019/10/13 at 12:30 م (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله.. والله إذا كان لي يد في محاكمة هؤلاء الذئاب ما أمهلتهم لحظة ليشتمو الهواء ياخ ديل يستحقو إعدام بشع عديييل كدا و أي حد يلمح مجرد تلميح بعدم معاقبتهم ربنا يأخده لنيران جهنم…
يعني بالجد كدا أسباب الجلطات كترت…
وبشراك بالجنة أستاذ أحمد…
ود الخليفه
2019/10/13 at 12:39 م (UTC 2) رابط التعليق
وعقبال مايتم القصاص لدماء كل شهداء الثورة
أم الحلوين
2019/10/13 at 1:55 م (UTC 2) رابط التعليق
آمين يارب…شهداء الثورة أسماء حطها التاريخ بكلمات الكرامة والسؤدد…لهم منا وفاء وعرفانا..
وألف تحية سلام وقيام وكم شان خاطر وأحسن قول..
ودماءكم لن تضيع هدرا بإذن الله…
ابو عبدالله
2019/10/13 at 1:17 م (UTC 2) رابط التعليق
كل من اشترك في الجريمة وثبتت عليه التهمة يقتل ولو كانوا مأئة.. قال عمر بن الخطاب .. لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا به … قال ذلك فيمن قتلوا غلاما غيلة ..