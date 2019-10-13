نهب”35″ مليار من عملاء البنك العقاري

كشفت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد” عن ارتفاع الأموال المنهوبة من عملاء البنك العقاري بنيالا إلى أكثر من 35 مليار جنيه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ شرطة نيالا كانت ألقت القبض على موظف بالبنك استولى على 19 مليار 975 مليون و80 جنيه.
وأرسلت إدارة البنك وفداً من إدارة التفتيش والمراجعة إلى نيالا للوقوف على حجم الأموال الحقيقية المنهوبة.
وذكرت الصحيفة أنّ الوفد يتكّون من موظفين، وبعد عودتهما قدما تقريرًا ذكرا فيه أنّ ما قام به البنك من دفع الأموال تعويضًا للمودعين الذين نهبت أموالهم، والتي بلغت فى جملتها 19. مليار و 975 مليون و 80 جنيه ليس كل المبلغ الذي تمّ نهبه بل اتضح أنّ هنالك حسابات تبين للوفد المفتش أنّها تعرضت أيضًا للنهب والسلب لتبلغ فى جملتها 16مليار و 467 مليون و289 جنيه.
وأشارت إلى أنّ ذلك دفع مجلس إدارة البنك لدعوة أعضائه لاجتماع طارئ لمناقشة المستجدات الواردة بالتقرير. وتوقعت ذات المصدر أنّ يتم تخيّير المدير العام للبنك بين الاستقالة أو الإقالة.
صحيفة الجريدة