الطاهر حسن التوم يعود للظهور الإعلامي عبر “حال البلد”

عاود الإعلامي الطاهر حسن التوم، الظهور الإعلامي، عبر صحيفة “الصيحة” بعمود صحفي اختار له اسم “حال البلد”.
وحذر التوم، يوم الأحد، في عموده الذي عنون له باسم “تحالف الأعداء” من مغبة نهج الإقصاء على السلم الاجتماعي بالبلاد.
وشغل الطاهر منصب المدير العام لقناة سودانية 24، وكان مقدم برنامج “حال البلد” الذي كان يعد من أحد أهم البرامج الحوارية.
وخلال الفترة الأخيرة اكتفى التوم بالظهور كمحلل سياسي في عددٍ من القنوات العربية، بجانب كتاباته الراتبة بمنصات التواصل الاجتماعي.
وأثار أداء التوم في “حال البلد” على أيام ثورة ديسمبر، حفيظة الثوار تجاه البرنامج والقناة، ما جعله ضيفاً ثابتاً على قوائمهم السوداء الخاصة بأعداء الثورة.
باج نيوز