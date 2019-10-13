وفد المؤتمر الشعبي يختتم زيارته لجنوب كردفان

اختتم الوفد الاتحادي لحزب المؤتمر الشعبي برئاسة الدكتور الأمين عبد الرزاق نائب الأمين العام للحزب زيارته لولاية جنوب كردفان.
وأوضح عبد الرازق في تصريحات لـ(سونا) أن زيارتهم لجنوب كردفان أتت في إطار الطواف على الولايات للاستعداد للمرحلة الانتقالية و الانتخابات القادمة. وحيا ثورة ديسمبر المجيدة ودور الشباب في نجاحها، وأشار إلى اللقاءات التفاكرية التي جمعتهم مع حكومة الولاية والفعاليات المجتمعية.
وقال إن الحزب بصدد وضع استراتجية وبرنامج للفترة الانتقالية يتم استصحاب آراء القوى المجتمعية بالولاية، وأكد أن أولويات الحزب بالولاية العمل على تحقيق السلام، ولفت إلى التواصل المستمر للحزب مع قادة الجبهة الثورية ببون والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الحلو، مناشدا أطراف التفاوض السودانية بجوبا تقديم أقصى التنازلات من أجل تحقيق الاستقرار بالسودان.
وشدد على ضرورة إيقاف الحرب بجنوب كردفان لتنطلق نحو آفاق التنمية خاصة أنها تعد من أغنى ولايات السودان في مجال الثروة الزراعية والحيوانية إضافة إلى المعادن.
سونا