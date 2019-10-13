تيار السلام والعدالة:ضرورةمخاطبةجذور المشلكة

دعا رئيس حزب تيار السلام والعدالة عبدالعزيز دفع الله طرفاء التفاوض المزمع انعقاده يوم غد بجوبا الي بحث جذور المشكلة التي ادت لحمل السلام وأن يكون هدفهم بناء سلام شامل يزرع الطمأنينة والتعايش السلمي وفق رؤي مشتركة من كل مكونات الشعب السوداني .
وأكد دفع الله في تصريح ( لسونا ) أن غياب السلام والعدالة أدي إلي نزاعات متعددة وأن معالجتها ينبغي أن تتم في الإطار القومي خاصة وأن الشعب السوداني يستشرف حياة جديدة في ظل ثورة التغيير من أجل إعاة بناء دولة جديدة يسودها السلام المتراضي عليه .
وشدد علي ضرورة التحاور والنقاش حول جذور المشلكة ومعرفة التغيير الذي حدث لأصحاب الصراع وأن لا تكون المعالجة أشبه بالمعالجات التي تمت في النظام السابق وأضاف بأن المتفاوضين الآن هم السطلة بشقيها السيادي ومجلس الوزراء والجبهة الثورة معتبرا ذلك تفاوضا ثنائيا يهيئ المناخ للسلام ولكن ليس حلا مقبولا مشددا علي أن تركز المفاوضات علي توسيع دائرة المشاركة في السلطة في هذه المرحلة وتهيئة المناخ لإقامة المؤتمر الدستوري الذي يهدف إلي التعاون والتصالح بين مكونات الشعب السوداني وخلق مناخ للمصالحة الشعبية والتوافق السياسي واستكمال الترتيبات الأمنية ومعالجة القضايا العسكرية.
سونا