طلب لرفع الحصانة عن قيادات بالمجلس السيادي

تقدم الطالب محمد المجتبى عمار، أحد مصابي فض الاعتصام، بواسطة المحامي أحمد موسى عمر، بطلب للمحكمة الدستورية لرفع الحصانة، عن أربعة من قيادات القوات المسلحة، حتى يتمكن من ممارسة حقه الدستوري في مقاضاتهم.
وشمل الطلب، الذي حصل عليه “سودان ديلي”، رفع الحصانة عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، والفريق ركن ياسر العطا، والفريق ركن شمس الدين كباشي. واستند الطلب على نص المادة 22 الفقرة 3 من الوثيقة الدستورية، إذ يتهم مقدم الطلب كل من البرهان وحميدتي والعطا وكباشي، وبصفتهم أعضاء المجلس العسكري الانتقالي؛ بإعطاء الأوامر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في الثالث من يونيو الماضي، والذي أدى الى سقوط ضحايا، ما يعد جريمة بموجب القانون الجنائي السوداني، والقانون الإنساني الدولي.
الانتباهة
1 التعليقات
محمد احمد
2019/10/14 at 9:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
وما تنسى ي محمد المجتبى انو ناس قحت وقعوا على فض الاعتصام بعد أن اتخذونا مطية وسلم للوصول للسلطة.