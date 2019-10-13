السلطات السعودية تحتجز باخرة ماشية سودانية

احتجزت السلطات السعودية بميناء جدة السبت إحدى البواخر العاملة في نقل الماشية إلى السعودية بسبب زيادة في كمية الشحن والموثقة بالأوراق الرسمية بـ ٨٧٨٩ رأس. وأبلغت مصادر موثوقة في ميناء جدة (سودان تربيون) أن السلطات السعودية اعتبرت الزيادة في الشحنة والبالغة 400 رأس عملية تهريب واضحة خاصة وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الباخرة ووكلاء الشحن.
لكن وزارة الثروة الحيوانية قالت إنها لم تتلق حتى الآن خطاب رسمي يفيد باحتجاز الباخرة. وأكد مدير إدارة المحاجر بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية محمد يوسف لـ (سودان تربيون) عدم وصول إخطار رسمي باحتجاز الباخرة. وقال” حال حدوث مخالفات في الشحن يتم معاقبة المصدرين وتتم في الاجراءات مطابقة كمية الشحنة مع إجراءات الشحن والجمارك إضافة للمحاجر السعودية.
وتوجهت الباخرة إلى ميناء جدة الخميس الماضي فيما أكدت مصادر متطابقة لسودان تربيون أن الباخرة لاتزال محتجزة حتى الآن.
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