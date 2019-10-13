مسجل تنظيمات العمل يصدرقراراً بانتهاءدورةالاتحادات المهنية

أصدر المستشار عوض جعفر محمد علي مسجل عام تنظيمات العمل اليوم قراراً إدارياً حمل الرقم (20 / 2019) بعد التشاور مع السيد وزير العدل، وعملاً بأحكام المادة (12) من قانون تنظيم الاتحادات المهنية للعام 2004م وقضى بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014م – 2019م وينفذ من تاريخ التوقيع عليه على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية تقتصر مهامها في التحضير لاجراءات الانتخابات خلال ثلاثة شهور من تاريخ هذا القرار ويضاف إلى كل لجنة تنفيذية أربعة أعضاء يعينهم المسجل العام.
ونص القرار على ترتيبات قيام الدورة الانتخابية 2019م – 2023م في:
تلتزم المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة وفروعها الولائية والجمعيات المتخصصة التابعة لها بالترتيبات التالية خلال ثلاثة أشهر :
تجهيز جميع المستندات والدفاتر والمعلومات والبيانات اللازمة للمراجعة وتسليمها للمراجع الذي يحدده ويعتمده المسجل العام وعلى الاتحادات العامة مخاطبة فروعها والجمعيات بذلك.
إعداد وإرسال صورة معتمدة من سجل الأعضاء الجدد والموازنة المراجعة بعد عرضها على الجمعية العمومية مع خطاب الدورة.
تقديم نسخ من الموازنة المراجعة للمسجل بعد إجازتها من الجمعية العمومية.
يتم تكوين اللجنة العليا للانتخابات واللجان المحايدة على أن تكتمل انتخابات الاتحادات الولائية في الحادي والعشرين من يناير 2020م والاتحادات العامة في الثلاثين من يناير 2020م.
سونا