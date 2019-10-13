فيديو: قيادي بالمؤتمر الشعبي يتغزل في رئيسة القضاء نعمات ويقول:(امرأة عزيزة وقوية)

أبدى القيادي بالمؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر إعجابه بشخصية رئيس القضاء القانونية نعمات عبدالله مشيداً بقرار تعيينها رئيساً للقضاء حيث قال:( نعمات عبد الله ابنة القضائية عاصرت كل تدخل السياسة في القضاء وقفت امرأة عزيزة وقوية مدافعة عن استقلال القضاء وبالتالي مجيئها لرئيس القضاء أنا أفتكر تحقيق لمطلب أساسي في استقلال القضاء شخصية ما عندها أي لون سياسي لونها السياسي استقلال القضاء وسيادة حكم القانون).
وأكد عمر بأن هذا الاختيار جاء ملبياً لتطلعات الثوار رغم التأخير قائلاً : (تعيين رئيس القضاء والنائب العام قطعاً جاء متأخراً لكنه جاء في تقديري وبمعرفتي برئيس القضاء وبمعرفتي بالنائب العام جاء مخاطباً تطلعات الثورة و تطلعات القانونيين و الشعب السوداني ديل من اكفأ العناصر الموجودة قانوناً).
وأوضح القيادي بالشعبي كمال عمر بأن القضاء كان مسيساً وأصبح جناحاً للمؤتمر الوطني مما جعل المحكمة الجنائية الدولية تتدخل في قوله:(اشكاليته في غضون الثلاثين سنة التسييس الحصل للقضائية في تاريخها ما حصل تدخل المؤتمر الوطني بكل ثقله في القضاء وأفقد القضاء استقلاليته وكانت السلطة القضائية جناح تابع للمؤتمر الوطني مما أثر بالوضع الحقوقي كله بالسودان وطبعاً من تداعيات هذا التسييس تدخلت المحكمة الجنائية الدولية).
الخرطوم (كوش نيوز)