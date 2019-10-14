«المكنسة الذكية» وصلت مصر: تنظف الشقة بـ«الواي فاي»

طرحت إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية الكبرى أول مكنسة ذكية بمصر، وذلك بمقرها الرئيسي الذي افتتح مؤخرًا بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة.
وتعمل المكنسة الذكية دون أي تدخل بشري، معتمدة في ذلك على خاصية «الواي فاي» المزودة بها، إذ يتم التحكم في تشغيلها من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.
وتواصل «المصري لايت» مع مركز خدمة عملاء الشركة في مصر لمعرفة المزيد عن المكنسة الذكية، ليشرح لنا مسؤول خدمة عملاء بالشركة أن «المكنسة تعمل بنظامين، الأول يتيح إمكانية ضبط أوقات تنظيفها للمنزل بالكامل أو عدد من الغرف التي تحددها، مع تلقي المستخدم لإشعار فور انتهائها من التنظيف، أما النظام الثاني فيمكن للمستخدم التحكم بنفسه عن بعد في تشغيل وإيقاف المكنسة، بالإضافة لتحديده خط سيرها».
وبحسب مركز خدمة عملاء الشركة، فإن المكنسة الذكية مزودة بكاميرا صغيرة، ترسم من خلالها خريطة المنطقة التي تتواجد في محيطها، ومن ثم تحدد موقعها على هذه الخريطة، لتشرع في تنفيذ مهامها دون أن تصطدم بأية عوائق في طريقها، قبل أن تعود لموقعها الذي بدأت منه، وذلك إذا لم يطلب منها أن تعود لموقع آخر.
وتعمل المكنسة على إزالة الأتربة من على الأسطح الناعمة أو الخشنة، وامتصاص السوائل، والقطع الصغيرة من بواقي الأطعمة التي سقطت على الأرض خلال إعدادها أو تناولها، كما تتوفر في المكنسة إمكانية لتزويدها بالماء من أجل مسح الأسطح المكشوفة أو تنظيف السجاجيد.
ويبلغ سعر المكنسة الذكية التي تدخل ضمن فئة «كورد زيرو» التابعة للشركة، 20ألف جنية مصري، شاملة الضمان ضد عيوب الصناعة، والتدريب على كيفية تشغيلها.
المصري اليوم