ترقب كبير لمفاوضات الحكومة والجبهة الثورية بجوبا

أعلن مسؤولون في دولة جنوب السودان أنّ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سيجري مباحثات سلام في جوبا الاثنين مع قادة الجبهة الثورية. وقال اتيني ويك اتيني المتحدث باسم رئيس جنوب السودان سلفا كير لوكالة فرانس برس “اجتماع اليوم يمثل إطلاق مباحثات السلام في السودان”.
وتأتي جولة المفاوضات الاثنين في اعقاب جولة أولى في سبتمبر اتفق فيها الطرفان على خريطة طريق للمفاوضات.
وقال اتيني إنّ جولة الاثنين ترمي لمناقشة القضايا الرئيسية.
وستجري المفاوضات في حضور رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد، الفائز اخيرا بجائزة نوبل للسلام، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وأوضح اتيني أن وجودهم يأتي لإعطاء المباحثات دفعا أكبر.
ووصل وفد سوداني رفيع إلى جوبا الأحد. وسيلتقي الوفد الرسمي السوداني عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والتي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وسيقود الحلو وفد الجبهة الثورية.
صحيفة الصيحة