تجمع المهنيين يدعو إلى تسيير مواكب في ذكرى 21 أكتوبر

دعا تجمع المهنيين السودانيين، يوم الاثنين، إلى فعاليات ومواكب بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة في 21 أكتوبر الجاري.
وتنادي الفعاليات إلى حل حزب المؤتمر الوطني، ومحاكمة رموز النظام البائد، بجانب تصفية الفساد وبؤر الإرهاب.
باج نيوز
دعا تجمع المهنيين السودانيين، يوم الاثنين، إلى فعاليات ومواكب بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة في 21 أكتوبر الجاري.
وتنادي الفعاليات إلى حل حزب المؤتمر الوطني، ومحاكمة رموز النظام البائد، بجانب تصفية الفساد وبؤر الإرهاب.
باج نيوز
3 التعليقات
طارق
2019/10/14 at 5:31 م (UTC 2) رابط التعليق
واحد من نشطاء قحت قال إن أموال السودان بالخارج تساوي أكثر من 64 مليار دولار واتسبب في وقف الدعم ورفض إلغاء الديون بل وزيادة المطالبات وخصوصا من صندوق النقد الدولي مع إنو المعلومة غير رسمية ولا مؤكدة وفتلة، واليوم تجمع المهنيين يدعو لمسيرات ضد بؤر الإرهاب وهذه رسالة لأمريكا أن تبقي السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يتبع ذلك من عقوبات لأن تجمع المهنيين يقول باللفة أن السودان فيه إرهاب (وشهد شاهد من أهلها) بدلا عن أن يتوسط بين إمام مسجد ووزيرة متخاصمين على تلة الخراب.. هذه عقلية النشطاء البتشرك وتحاحي وتخرب على نفسها.
حر الراي
2019/10/15 at 7:16 ص (UTC 2) رابط التعليق
الي متي يبيع الوهم تجمع وهمي أسس موقع بميه دولار خارج البلاد وهو غير مرخص له من السلطات ويقف وراءه ٥ ولا ٦ نشطاء صغار في السن … مراهقين سياسه…
هذا عيب كبير لدوله بحجم السودان يتحكم فيها موقع الكتروني اجنبي خارج الحدود….والأغرب تنقل وتنشر له حمالات الحطب الجزيره والعبريه واسكاي الخمارات…..
ود بندة
2019/10/15 at 7:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
فرقعة إعلامية.