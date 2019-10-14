قوش يؤكّد قدرة حكومة حمدوك على تجاوز التحديات

تصريحاتٍ لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله قوش قال فيها إنّ حكومة عبد الله حمدوك تجابه عددًا من التحديات الجسام ولكنّها تستطيع عبورها والمضي قدمًا وصولاً إلى نهاية الفترة الانتقالية.
وأضاف بحسب الصحيفة قائلا:” التأييد الذي تحظى به الحكومة الحالية من قبل الشعب يمثّل أهمّ مرتكزات عبورها إلى الأمام.
وتابع” البلاد تمتلك رصيدًا وافرًا من القوة البشرية والإمكانيات المادية التي تتيح لها النهوض”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ صلاح قوش يؤمن بقناعة تامة وراسخة بأهمية أنّ تكمل حكومة حمدوك فترتها كاملة، ويرى أنّ إكمال الفترة الانتقالية السنوات الثلاث من شأنه أنّ يعمل على تهيئة الأجواء لقيام الانتخابات.
وتمضي الصحيفة إلى أنّ قوش يرى أنّ البلاد تبدو في أمسّ الحاجة إلى الديمقراطية التي تتنافس فيها الأحزاب بنزاهة لكسب ثقة الناخبين.
باج نيوز
2 التعليقات
الزعيم
2019/10/15 at 7:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
#وأضاف بحسب الصحيفة قائلا:” التأييد الذي تحظى به الحكومة الحالية من قبل الشعب يمثّل أهمّ مرتكزات عبورها إلى الأمام.#
مافي تأييد…حتي ناسها الشويه قلبو ..
ود بندة
2019/10/15 at 12:52 م (UTC 2) رابط التعليق
نصحية خايب الرجا للمتعوس
كنت تديرها ما الذي جعلك لم تفلح.
لغد خاب ظن الكثير فيك لقتلك المتظاهرين من أبناء الشعب وسلمتها لحوش العلمانية.
الذين يجلسون علي جماجم قتلي المتظاهرين.
هذه الحكومة لن تحظي بشي مدام انت من خطط لها مع فشلت قحت.الفشل حتما يلاحقها.