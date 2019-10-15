ضبط مجموعة من الشباب والفتيات بسبب حفل DJ

ألقت مباحث شرطة شرق النيل القبض على مجموعة من الشباب والفتيات اثناء ذهابهم الى حفل DJ كان قد تم التحضير له قبل فترة.
وبالعودة الى التفاصيل وردت معلومة لدى المباحث تفيد بان مجموعة من الشباب برفقة فتيات قاموا بحجز صالة بالخرطوم من أجل قيام حفل دي جي وبحسب الدار، انه أثناء ذهابهم تم القاء القبض عليهم وهم على متن حافلة ومعهم جهاز مكبر الصوت وجار التحري معهم.
الخرطوم: (كوش نيوز)
2 التعليقات
wad elhooba
2019/10/15 at 2:28 م (UTC 2) رابط التعليق
حفل dj يعني شنو مافاهمين ولا حصل سمعنا؟؟ وهل خارج قانون النظام العام السابق والاعتقال تم بواسطة مباحث النظام السابق
نمر
2019/10/15 at 4:53 م (UTC 2) رابط التعليق
أها ديل قبضوهم مثلا فى أوضاع فاضحة و لا بس عاوزين يعملوا حفلة, يظهر حثالة النظام العام لا يزالوا نشطين فى مطاردة الشباب لاسباب واهية, هؤلاء الشباب سيتعرضوا بألطبع للجلد فقط لانهم أرادوا اقامة حفل, وهذا دليل على أنها لم تسقط بعد.