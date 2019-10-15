تجمُّع المهنيين يتبنّى موكب “21” أكتوبر

دَعَا تجمُّع المهنيين السودانيين إلى فعاليات ومواكب بالتزامُن مع ذكرى ثورة أكتوبر يوم 21 من الشهر الجاري.
وأعلن التجمُّع في بيانٍ أمس، عن تسيير مواكب بالتّزامُن مع ذكرى “21” أكتوبر في الأقاليم ومُدن الخرطوم الثلاث سيتم الإعلان عن مَسَاراتها ونقاط التقائها لاحقاً بعد التّشاوُر مع لجان المُقاومة والقطاعات الشعبية المُختلفة بشعار حل حزب المؤتمر الوطني وإقالة رُمُوز النظام والوقوف في جبهةٍ مُوحّدةٍ من أجل تصفية الفساد، وشدّد التّجمُّع على أنّ حُقُوق التعبير السلمي والعمل الجماهيري هي مبدئية ومُطلقة ولا يُمكن الانتقاص منها.
الصيحة
1 التعليقات
فيصل الغالى
2019/10/15 at 10:26 م (UTC 2) رابط التعليق
والله إنتوا الظاهر عليكم الشغلة غلبتكم وعاوزين تلفتوا أنظار الناس بعيداً عن فشلكم وعجزكم عن إدارة حال البلاد والعباد وهذا بالطبع ظاهر للعيان وفشلكم وعجزكم بائن وحتى لو تم العمل بما تدعون إليه بحل المؤتمر الوطنى فلن يُخرجكم الحل من مشاكلكم ولن يخدم لكم قضية ، أتركوا الجقلبة والجرسة فلو عجزتم عن حُكم البلد فتنحوا جانباً وأتركوا المهمة للرجال الذين يستطيعون فعل ما عجزتم عنه أيها الفشله والعجزه .