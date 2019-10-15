حمدوك: حريصون على التعاون مع محيطنا الإقليمي

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودان حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع محيطه الإقليمي وذلك بما يراعي مصالح البلاد العليا.
وبحسب وكالة الأنباء “سونا” جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد المفوضية الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة برئاسة المدير التنفيذي للمفوضية السيدة فيرا سونغي، والتي أكدت استعداد المفوضية للتعاون مع السودان في كافة المجالات لاسيما مجالات السياسات الاقتصادية والتنموية.
كما أكدت سونغي جاهزية المفوضية لرفد السودان بالعديد من الخبراء لتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي والتنموي فضلا عن استعدادهم لنقل تجاربهم الناجحة في كثير من الدول الأفريقية للسودان، مشيرة إلى مساعي المفوضية من أجل رفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
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1 التعليقات
محمد السناري
2019/10/15 at 7:46 م (UTC 2) رابط التعليق
ده كلو لا بودي ولا بجيب.. الدول تنهض بالإنتاج والتصدير وليس الاعتماد على المنظمات والمعونات والمساعدات والقروض ..