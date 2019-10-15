وادي الجندي ترد على إشاعات ناشطي فيسبوك

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) بخصوص ما تم تداوله في اليومين المنصرمين من إدعاءات باهته بملكية شركة وادي الجندي المحدودة
للشيخ / عبدالحي يوسف وما تلا ذلك من تداعيات ، نود وبأسم شركتنا أن نوضح الحقائق الآتية :
أولا : إن شركتنا ليست لها علاقة فيما يخص ملكيتها أو ادارتها بالشيخ / عبدالحي يوسف .
ثانيا : هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها مثل هذه الأكاذيب فمن قبل في مايو الماضي اشاعوا ملكيتها لزوجة الرئيس المخلوع والأن يدعون ملكيتها للشيخ عبدالحي يوسف ، فمن يا ترى يكون المالك القادم ؟؟؟!!!
فإذا كان المروج لمثل هذه الاكاذيب من المنافسين للشركة فنقول لهم بانكم تعلمون تماما ملكية الشركة وتعلمون نزاهة أصحابها وحرصهم على الكسب الحلال ، وإن كان من الحاسدين والحاقدين الذين يحسدون النجاح نقول لهم (حسبنا الله ونعم الوكيل) ، نحن واثقون من انفسنا وثقتنا بربنا اكبر ، لذلك فإن مثل هذه الأكاذيب والشائعات لا تؤثر فينا إلا كما تؤثر الناموسة في أذن الفيل …
ثالثا : إننا نرى أن يتم تحري الدقة والمصداقية عند تناول أي موضوع وأن لا يطلق الكلام جزافا بما يعود على صاحبه بالحرج والندم والمسائلة .
رابعا : إن وادي الجندي هي من أكثر الشركات خضوعا للقانون والتزاما به واكثرها التزاما بسداد جماركها وأن من يتولى أمر التخليص الجمركي لها منذ العام 1997م وحتى الآن هو السيد / محمد أدم محمد الطيب ، الذي واجه العديد من المصاعب والعقبات لعدم انتمائه للنظام السابق ومعروف عنه أنه نزيه وصاحب مبادئ وأخلاق فاضلة وطاهر اليد ، وليس كما كان يفعل الكثير من اصحاب الشركات بترك الأمر للموالين للنظام البائد.
خامسا : أننا نتعجب كثيرا وتتملكنا الحيرة ونتسائل من أي مصدر استقى من تولى هذا الأمر معلوماته حول ملكية شركتنا للشيخ عبدالحي ؟؟ أو اننا نتمتع باعفاءات جمركية أو ضرائبية ؟؟!! ، كيف هذا و اننا لم نتحصل على مثل هذه الاعفاءات ولو بمقدار (قلم بك) ولا نعرف وليس لدينا أي خبرة في التعامل مع مثل هذه الأمور فنحن شركة تجارية تحترم القانون .
ونقول ختاما .. نحن شركة ذات أسس ونملك كافة مستنداتنا التى تؤكد التزامنا بالقانون ، وأننا شركة تجارية عادية ليس لها أي صلة بالسياسة وعلمنا بالامور السياسية لا يزيد عن علم المواطن العادي ، فقط نرسل رسالة هامة لمن لديهم تصفية حسابات مع الشيخ عبدالحي نرجو فيها عدم الزج بنا في أمور ليس لنا بها أي علاقة .. ونقول لمن له مقصد مع شركتنا (حسبنا الله ونعم الوكيل) ، وكما قال الشاعر :
لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا إذا لصار الحجر مثقال بدينار
وادي الجندي ترد على إشاعات ناشطي فيسبوك
بسم الله الرحمن الرحيم
1 التعليقات
محمد السناري
2019/10/15 at 7:39 م (UTC 2) رابط التعليق
للأسف نحن شعب كاذب ومنافق وحاقد ويحب نشر وتداول الشائعات ولذلك لن نتقدم شبر واحد للامام.. كل العالم اتطور حتى دول افريقيا اصبحت مستقرة ومزدهرة ونحن لسه نجرجر اذيال الخيبة.