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منوعات

2019/10/16

2019/10/16


سوار الدهب يعيد ذكريات (ست الريد)



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احتفى الفنان الشاب مامون سوار الدهب باول ظهور رسمي له من خلال اغنية “ست الريد” عبر برنامج اغاني واغاني الموسم قبل الماضي.

ونشر مامون على صفحته بموق فيسبوك بحسب آخر لحظة مقطع فيديو للاغنية من الحلقة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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