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سياسية

2019/10/16

2019/10/16


أذرع للنظام السابق توزع مناشير تمنع التجار من دفع الرسوم والضرائب



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كشف عدد من التجار، في أحد أكبر الأسواق العامة، عن مناشير تحمل اسم تجمع المهنيين، تطالبهم بعدم دفع الرسوم المحلية والضرائب. وأشار تجار، في لقاء مع وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني، بحسب موقع (سودان ديلي) إلى وجود جهات تمثل أذرع للنظام السابق؛ قامت بتوزيع منشورات تحمل “ترويسة” تجمع المهنيين السودانيين، تحت مسمى تنسيقية اللجان العامة “لجنة سوق ليبيا”، وطالبتهم خلالها بعدم دفع الرسوم إلى حين إصدار منشور جديد. واستثنى المنشور، الذي لا يحمل ختماً أو توقيع من تجمع المهنيين، رسوم النفايات، وقال التجار إن وزير التجارة نفى إصدار تجمع المهنيين للمناشير، ووعد بمتابعة الأمر عن كثب.

صحيفة الصيحة

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