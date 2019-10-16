الحركة الشعبية جناح الحلو تُعلق التفاوض مع الحكومة وتشترط









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أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، اليوم (الأربعاء)، تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية لحين تنفيذ شروطها، واتهمت الحكومة بخرق وقف العدائيات.

وقال بيان للحركة بتوقيع عمار أمون رئيس وفدها المفاوض اليوم (الأربعاء) إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نصبتا كمينا أمس (الثلاثاء) 15 أكتوبر في الطريق الذي يسلكه المواطنون بمنطقة (خور ورل) الذي تسيطر عليه الحركة وقاموا باعتقال 15 مواطناً قبل أن يطلقوا سراح ثلاثة منهم.

وأضاف البيان، أن الحركة الشعبية لن تباشر التفاوض في جوبا قبل أن تصدر الحكومة الانتقالية إعلاناً موثقاً بوقف العدائيات وإطلاق سراح المعتقلين والانسحاب الفوري من المناطق التي قامت ببسط سيطرتها عليها، فضلاً عن القيام بتحقيق حول اغتيال الشيخ محمد عبد الفضيل شيخ قرية الزلطاية.

وكان عضو مجلس السيادة ، محمد حسن التعايشي، أعلن في تصريحات صحفية، عقب لقاء وفد الحكومة التفاوضي مع لجنة وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام.

انطلاق التفاوض المباشر بين وفد الحكومة والحركات المسلحة اليوم (الأربعاء).

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