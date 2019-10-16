طلاب يتوعدون وزيرة التعليم العالي بإزاحتها من منصبها

توعّد تجمع طلاب، وخريجو الانتساب بالجامعات السودانية، وزيرة التعليم العالي د. إنتصار الزين صغيرون بالثورة عليها وإزاحتها من منصبها، حال لم تتدخل لإلغاء قرار الوزيرة السابقة سمية أبو كشوة الذي الزم الجامعات بتحديد نوع القبول بشهادة التخرج ” نظامي، إنتساب”.
وقال محامي الطلاب د. شيخ الدين شدو لـ” باج نيوز” إن القرار تم اصداره عام 2016م وبأثر رجعي، ما تسبب في إنهاء عقودات عمل كثير من السودانيين بالخارج، بعد مطالباتهم بتعديل شهاداتهم وفق القرار، خاصة بعد أن اتضح أن دراستهم بكلاريوس – عن بعد وليس نظاميين.
فيما دعا الحقوقي د. بكري جابر وزيرة التعليم العالي للتعقل وإنصاف الطلاب مستنكراً أن ترفع وزارة التعليم العالي قضية ضد طلابها، مهدداً بالتصعيد وإتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تحسم الوزيرة الأمر.
وأعلن تجمع الطلاب أن قرار قرار المحكمة الصادر في حقهم إذا لم يتم تنفيذة ولم تتخذ وزارة التعليم العالي أي إجراءات فسيتم تسيير مواكب مليونية لوزارة التعليم العالي ﻹسترداد حقوقهم.
الخرطوم: باج نيوز