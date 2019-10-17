بالصورة .. سجن شبيه الملك محمد السادس بسبب تورطه بقضايا نصب واحتيال

دانت محكمة مغربية بمدينة الرباط، مواطنًا مغربيًا استغل شبهه الكبير بعاهل البلاد الملك محمد السادس، في قضايا نصب واحتيال بحجة الانتماء للعائلة الملكية.
وأُدين الشخص الذي اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي بشبهه الكبير بالملك محمد السادس، بالسجن النافذ لمدة عام ونصف العام ودفع غرامة مالية، بعد تورطه بقضايا نصب واحتيال.
وكان المشتبه به قد اعتقل في وقت سابق لذات السبب، قبل أن يتم اعتقاله من جديد خلال الأيام الأخيرة بمدينة طنجة، حيث ضبطت بحوزته بدلات أنيقة شبيهة بتلك التي يرتديها ملك المغرب، وملفات مزورة يوهم بها ضحاياه بأنه سوف يتدخل أمام القضاء لتسوية قضاياهم، إضافة إلى امتطائه سيارة فارهة يستغلها للتجول في المدن التي يتواجد فيها الملك، وخاصة مدن الشمال.
إرم نيوز