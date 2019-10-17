وفاة وإصابة 50 في حادث مروري بالسودان

وقع حادث مروري في منطقة رياش جنوب مدينة الأبيض في السودان، أدى إلى وفاة 21 وجرح 29 آخرين.
ووفقا لصحيفة “الانتباهة”، تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى حوادث الأبيض.
ويبذل الأطباء جهودا لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين، حيث تم استنفار كل الأطباء بمستشفى الحوادث بالأبيض في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.
أوضح مصدر مسؤول بشرطة المرور أن الحادث وقع بمنطقة رياش إثر اصطدام باص سياحي وحافلة ركاب.
وأكدت السلطات على أهمية تحقيق السلامة المرورية بمدن الولاية المختلفة.
سبوتنيك
1 التعليقات
طاهر عبد الله
2019/10/17 at 12:42 م (UTC 2) رابط التعليق
السب .الكيزان ..والدولة العميقة