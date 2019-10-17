مواكب لإقالة مدير عام الصحة بولاية كسلا

لبت جماهير غفيرة بولاية كسلا شرقيّ السودان، دعوات تجمع المهندسيين السودانيين، لتسيير مواكب إلى مباني وزارة الصحة، للمطالبة بإقالة مدير عام الوزارة، وإقالة مدير المحلية بالولاية.
وتشهد كسلا أوضاع صحية متردية، وسجلت حالات إصابة عديدة بحمى الضنك.
وطالب البيان بإقالة مدير الصحة بالولاية ومدير المحلية، لما اسماه تقاعسهما في التصدي للحميات والأوبئة التي تجتاح الولاية منذ العام الفائت.
باج نيوز
1 التعليقات
م م البني
2019/10/17 at 8:11 م (UTC 2) رابط التعليق
أولاً ، قبل أن يقال مدير الصحة في كسلا ، يجب أن يقدم وزير الصحة استقالته وأن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى ، لأنه صرح لمنظمة الصحة العالمية بأن البلاد موبوءة بالحمى القلاعية (حمى الوادي المتصدع RVF ) ، لمجرد أن هناك عدداً قليلاً من البهائم في شرق السودان أصيب بهذه الحمى من بين عشرات الملايين !! وهذا أضاع على السودان ولمدة غير معلومة ، مئات الملايين من دولارات عائد التصدير !
والحال أن هذا ليس من اختصاص وزير الصحة ، بل هو من اختصاص وزارة الثروة الحيوانية والسمكية !!
كما أنه قبل ذلك صرح الٱعلام بأن بالسودان وباء …. بدعوى الشفافية !! مما جعل البلاد عرضة لأي إجراء غير محدد من الدول !!
أليست هذه محاربة للوطن وخيانة له !!