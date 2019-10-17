مدير عام صحةالخرطوم:التغيير سنة كونية

قام د. بابكر محمد علي مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم السابق اليوم بتسليم د. أسامة عبدالرحيم أحمد المدير العام الجديد لوزارة الصحة ولاية الخرطوم الذي تم تعيينه مؤخراً، وذلك في اجتماع ضم كلا من مديري الإدارات العامة بالوزارة ومديري الإدارات الفرعية، حيث عرّفوا بإداراتهم ومهامها والتحديات التي تواجهها والعمل على حلها.
وأمن جميع مديري الإدارات على أن الفترة التي تولى فيها د. بابكر محمد علي كانت مليئة بالإنجازات في وقت كشف فيه د. أسامة عبدالرحيم أحمد المدير العام الجديد لوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن التغيير سنة كونية مشيرا إلى ضرورة العمل بروح الفريق والجماعة.وطالب مديري الإدارات العامة والفرعية بالوضوح والشفافية والتعاون
إلى ذلك استقبل العاملون بالوزارة المدير العام الجديد الذي قام بمخاطبة الجمع موضحا أن العمل هو الفيصل إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطن .
سونا