السودان ينال عضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف

فاز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2020-2022م) في الانتخابات التي جرت اليوم (الخميس) ،خلال أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بعدد 175 صوتاً.
وزفت بعثة السودان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في بيان صحفي، التهاني للشعب السوداني بمناسبة الفوز، وأعربت عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات التي أسهمت في فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان.
وخصت البعثة بالشكر للاتحاد الأفريقي، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، البعثة الدائمة لجمهورية السودان بنيويورك وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إضافة إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت ترشيح السودان لعضوية المجلس.
ويجيء فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان اعترافاً من المجتمع الدولي بالتطورات الإيجابية التي جرت في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر.
وأبانت البعثة ان الفوز يمثل حافزاً مهماً للحكومة الانتقالية وهي تمضي قدماً نحو إرساء قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون وترقية أوضاع حقوق الإنسان بالسودان.
وقالت انه يمثل دافعاً لها لاستكمال الجهود التي ابتدرتها لمد جسور التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية المختلفة، خاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي يستعد خلال الفترة القادمة لفتح مكتب قطري بالسودان.
واوضحت أن فتح المكتب يجئ وفقاً لاتفاقية المقر التي وقعتها وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله مع المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت بتاريخ 25 سبتمبر 2019م بنيويورك.
وأكدت البعثة الدائمة للسودان بجنيف، عزمها على العمل مع بقية الدول الأعضاء بالمجلس من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان، والعمل على تحقيقها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
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