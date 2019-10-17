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جرائم وحوادث

2019/10/17

2019/10/17


نيابة الفساد تحقق مع مسؤول كبير في بيع مصنع أبو نعامة



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شرعت نيابة الفساد بالخرطوم في الإجراءات المفتوحة من قبل الشاكي في البلاغ في مواجهة مسؤول كبير في نظام الإنقاذ البائد ، وذلك على أثر ضلوعه مع آخرين في بيع مصنع أبو نعامة الخاص بتصنيع الخيش والأبلكاش .

حيث كان المصنع يغطي حوجة البلاد من الخيش والمشغولات الخشبية ، إلا أن المصنع توقف وتم بيعه دون الرجوع للإجراءات التي يجب إتباعها في حالة التصرف في المرافق الحكومية .

وبحسب صحيفة الدار ، باشرت نيابة الفساد في تحرياتها حول البلاغ ووضع الملف قيد التحري باستدعاء المسؤول لمعرفة كافة الملابسات المتعلقة بهذا البلاغ .

الخرطوم( كوش نيوز )

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