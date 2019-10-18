نهرالنيل تتراجع عن قرارها بإستمرار الدراسة بالسبت

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية نهر النيل إلغاء الدراسة يوم السبت بالمدارس الحكومية والخاصة على مستوى مرحلتي الأساس والثانوي.
وقال الأستاذ شمس الدين أحمد مصطفى جلال الدين رئيس دائرة التربية بالولاية إن قرار إلغاء الدراسة يوم السبت تم نتيجةً لعدد من الاتصالات والمشاورات في الجوانب الفنية مع إدارتي الأساس والثانوي وعدد من مديري المدارس، مشيرا إلى أنهم أكدوا إمكانية إكمال المقررات في الوقت المحدد دون الحاجة لخيار العمل يوم السبت، فيما أشار إلى قرار وزارته بترك الخيار لإدارات المدارس في استمرار الدراسة بالسبت للصفين الثامن أساس والثالث ثانوي وذلك بناءً على موقف المقررات بكل مدرسة ومدى إمكانية إكمالها في الوقت المحدد.
وأكد رئيس دائرة التربية أن العمل يوم السبت في الفترة السابقة كان بهدف تعويض الأيام المهدرة من العام الدراسي لتكملة المقررات وإتاحة الفرصة للطلاب والتلاميذ للمراجعة والامتحانات التجريبية، وحيا الإدارات التعليمية والمعلمين والمعلمات على امتداد الولاية لتحملهم أعباء العمل يوم السبت خلال الفترة السابقة والذي كان خصماً على راحتهم ووقتهم وترتيباتهم المنزلية
. وكان رئيس دائرة التربية قد أعلن أمس الخميس 17-10-2019م استمرار الدراسة يوم السبت بكل مدارس الولاية، لافتا إلى أنه لم يصدر أي قرار أو توجيه رسمي من مجلس الوزراء.
سونا