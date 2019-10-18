نائب معتمدشرق النيل يلتقي بشباب الحاج يوسف

التقى الأستاذ معاوية سليمان محمد نائب المعتمد المدير التنفيذي بمحلية شرق النيل بمكتبه بثوار منطقة الحاج يوسف وبحضور الأستاذة ليلى حسن عوض مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية و مديري وحدات الفيحاء والغربية والحاج يوسف، استمع لقضايا الشباب حيث جاء مجملها في محور الخدمات والتعليم والمصارف والميادين.
وقد أكد المدير التنفيذي خلال اجتماعه اهتمام المحلية بكافة قضايا الشباب، واعدا بتذليل الصعاب وتمكينهم من دورهم في حماية مكتسباتهم ورعاية الخدمات بمناطقهم وأحيائهم، موجها مديري الوحدات الإدارية بالمساعدة والمساهمة في الأنشطة المختلفة للشباب، داعيا للاتفاق حول قضايا الوطن والمساهمة الفاعلة في النظافة والتجميل وتهيئة بيئة التعليم وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
سونا