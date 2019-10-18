السودان يحتفل بيوم البريدالعالمي

احتفل جهاز تنظيم الاتصالات والبريد باليوم العالمي للبريد وذلك تحت شعار (الابتكار ، التكامل ، الاندماج ) وبحضور شركات البريد السريع
وكشف المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد المهندس مستشار دكتور الصادق جمال الدين الصادق عن عزمة انشاء صالة للبريد بمطار الخرطوم لتسهيل عملية الصادر والوارد وعملية الجمارك
وقال لدى محاطبتة امس ببرج الاتصالات فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبريد ان الاحتفال باليوم العالمي للبريد يصادف 9 إكتوبر من كل عام وياتي احتفال هذا العام في اطار اهتمام الجهاز بالبريد واحياء لدورة الرائد في حياة الناس مشيرا الي ان كل الدول تحتفل بهذا اليوم لدور البريد الكبير واثره الاقتصادي الفعال في إنعاش التجارة بين الدول وان احتفال هذا العام تشارك فية جميع شركات البريد السريع بالسودان اضافة للمشغل سودابوست مؤكدا أهمية البريد من قديم الزمان وعبر الدهور ويتطور مع مستجدات العصر مشيرا إلى دورة الرائد في توصيل الرسائل في الزمن السابق ومؤكدا استعداة لتطوير وتوسيع عمل البريد وتطرق إلى الشركات البريد وأهمية التنسيق معها في مجال الارشفة البريدية من أجل تفعيل البريد وتوفير خدماتة في كل المناطق باعتباره حق للمواطن وقال نعمل على تطوير البريد وتشجيع الشركات البريد العالمية للدخول في التجارة البريدية مع السودان لإنعاش هذا النوع المهم من التجارة
الامين العام لمؤسسة بسطاوي البغدادي انتصار احمد البشير استعرضت دور المؤسسة الرائد في البريد والطوابع البريدية مشيرا إلى أن بسطاوي اول من عمل الطوابع بالعملة بالسودان لابد من أحياء طابع البريد وإيجاد متحف دائم للبريد والتعاون المشترك في إنشاء متحف للبريد بالسودان .
وتم خلال الاحتفال تكريم العاملين المميزين بشركات البريد
سونا