خطيب مسجد خاتم المرسلين: الحكومة الانتقالية (هشّة) ولن تحل أزمات الناس

قال خطيب مسجد خاتم المرسلين بضاحية جبرة بالخرطوم الشيخ محمد على مصطفى ، إنّ حكومة الفترة الانتقالية دعت إلى إلغاء كل ما يمّت للشريعة الإسلامية ببرنامجها الإسعافي، واصفاً إياها بـ(الهشة)، مشيراً إلى أنها لن تستطيع مجابهة التحديات التى تواجه الشعب وأنّه لا يرجى منها شيئاً في حلّ أزمات الناس.
وأقرّ الشيخ محمد على مصطفى، خلال خطبة الجمعة اليوم، بأنّ البرنامج الإسعافي الذي أطلقته الحكومة الانتقالية لا يلزمهم،وتابع: نحن كفار به، استحيتم أيها المنحرفون من إقرار شريعة الله.
وحذر ،الحكومة من عدم المساس بشرع الله،وأردف: أمسكوا هؤلاء السفهاء الذين يطلقون التصريحات ولا يعرفون العواقب، فالشعب السوداني لن يصمت حال أيّ اتجاهٍ لإسقاط حكم الله.
وتابع:تسقط الإنقاذ والبشير وكل علمانية بغيضة، لكن لن تسقط لا إله إلا الله، ولا نريد فتنة ولكن إذا ذهبتم في طريقكم هذا فنحن لكم بالمرصاد.
وأشار إلى أنّ هناك جهاتٍ سرقت ثورة الشعب السوداني، ملمحاً إلى أنّ أحزاباً يسارية فاسدة غريبة عن السواد الأعظم من الشعب السوداني عملت على سرقة ثورته.
وأضاف: هذه الأحزاب تروّج إلى أنّ الشعب السوداني انتفض ضد الدين لا رفضاً للظلم والجوع والفساد.
ونبّه يوسف إلى معاناة الشعب السوداني حالياً، لافتاً إلى أنّ هناك أناس لا ينظرون إلى الواقع بعينِ العقل، مطالباً بتوحيد الكلملة من أجلّ الوطن.
وأكّد أنّ الشيخ الدكتورعبد الحي يوسف، لا ينتمي إلى أيّ حزبٍ معين، مشيراً إلى أنّ من يهاجمونه حالياً لا يعرفون أنّه دافع من منبره عن قضايا الشعب وإنكار المنكر على الحكومات.
الخرطوم: الصيحة الآن