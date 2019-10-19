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منوعات

2019/10/19

2019/10/19


بالفيديو .. الفنانة اللبنانية “نادين الراسي” تشارك في حرق الإطارات بتظاهرات بيروت.. وتعلق “أنا جعت.. وعلي ديون”



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انتشر مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ”نادين الراسي” وهي تضرم النيران في الإطارات أثناء مشاركتها في التظاهرات التي اجتاحت لبنان منذ أمس.
ووجهت “الراسي” في المقطع رسالة للمتظاهرين، تقول فيها:“احترقنا.. أنا جُعت.. 7 أيام جعت.. وعليَّ ديون، والبلد ما بحميني وما عم يحميكن.. أنا مو أحسن منكم ولا أنتم أحسن مني.. اتبهدلت.. ومصرف لبنان أخذ بيتي، وصرت على الطرقات مش قادرة أستأجر.. وريحة الفساد أقوى بكثير من الريحة اللي عم نشمها“.
وكانت تظاهرات قد اجتاحت بيروت واتسعت رقعتها لتشمل كافة المناطق اللبنانية احتجاجًا على نية الحكومة فرض ضريبة على تطبيق واتساب وباقي تطبيقات التراسل، وسط نفي حكومي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

صحيفة المرصد

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