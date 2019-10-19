هندي يدخل قفص أسد “للنظر في عينيه”

دخل شخص قفص أسد بالغ وجلس أمامه وجهاً لوجه في حديقة حيوان دلهي، الخميس، قبل أن ينقذه عاملو الحديقة.
ويظهر مقطع مصوّر للواقعة الرجل وهو يجلس بهدوء ويحملق في عيني الأسد، وأكد أحد عاملي حديقة الحيوان صحة الفيديو.
ووصفت الشرطة الرجل بأنه يبدو أنه غير متزن عقلياً، وفق وسائل الإعلام المحلية، ومن غير الواضح كيف دخل الرجل القفص قبل أن ينقذه العاملون.
وقال أنيش أندهيريا، رئيس منظمة “وايلد لايف كونزرفاشن تراست”: “أسد بهذا الحجم يمكن أن يقتل إنساناً في غضون 15 ثانية”.
وتسعى هذه المنظمة لحماية النمور، نظراً لأنها إرث طبيعي هندي.
بوابة العين الاخبارية