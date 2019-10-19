بالصورة .. عروس تختار جداتها الأربعة بدلا من الوصيفات

حصلت عروس على مجموعة من الوصيفات غير المتوقعة، وكان ذلك بناء على اختيارها وطلبها، فقد طلبت من جداتها الأربعة أن يصبحن وصيفاتها خلال حفل زفافها، لتفوز صورهن بقلوب الكثيرين حول العالم.
وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أرادت ليندسي رابي أن يكون حفل زفافها مميزا وخاصا بعائلتها فطلبت من جداتها وواحدة منهن جدة العريس أن يصبحن فتيات الزهور ليوم الزفاف، وبالفعل ظهرن يتقدمن العروس وينثرن الورود على الممر أمامها في فساتين زرقاء مميزة.
شاركت مصورة حفل الزفاف ناتالي كاهو الصور عبر إنستجرام لتحظى بعدد كبير للغاية من التعليقات المشجعة والمحبة، كما انتشرت الصور بعد ذلك على نطاق واسع، وأثنى الكثيرين على اختيار العروس وسعادة الجدات التي لا توصف.
بوابة فيتو