صغيرون: خلل كبير في المسار التعليمي وندرة للكوادر الوسيطة

قالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د.انتصار صغيرون، إن مضي مؤسسات التعليم التقني على ذات النهج السابق في تحول (معهد الكليات التكنولوجية)، يمثل خللا كبيرا في المسار التعليمي، ويسبب ندرة الكوادر الوسيطة المدربة في المجالات الهندسية، في ظل وفرة برامج “البكلاريوس” في العديد من الجامعات الأخرى مناشدة البعد عن برامج التجسير الذي قالت إنه يسبب كثيرا من المشكلات؛ مؤكدة أهمية دور برامج بكالريوس الكليات التقنية وقالت خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها لجامعة وكلية نيالا التقانية على هامش زياراتها البحثية التي تقوم بها ضمن فريق عمل ضم عددا من خبراء الآثار لمنطقة نرتتي بجبل مرة وكاس بجنوب دارفور قالت – بحسب وكالة الأنباء الرسمية- أن هذه الكليات منوط بها تخريج طلاب في مجال الدبلوم التقني حيث يمثله الكادر الوسيط الذي يقع عليه عبء مقدر وكبير في إحداث التنمية والتطور.
صحيفة السوداني