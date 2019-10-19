إبن رجل أعمال في قبضة الشرطة بعد إطلاق نار كثيف

تمكنت شرطة الخرطوم من القبض على بن رجل أعمال مشهور بعد إطلاق نار كثيف من بندقية كلاشنكوف مما تسبب في ترويع المواطنين، وذلك عبر نافذة شقته بضاحية الرياض بالخرطوم
وبحسب مصدر أن الشاب كان قد أطلق أعيرة نارية كثيفة بعد اختلافه مع أحد الأشخاص حول مبالغ عملة، وفور وقوع الأحداث تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى موقع الحادث وأوقفت بن رجل الأعمال، و عند إخراجه استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين الذين حاصروا البناية.
وكشفت مصادر بحسب المجهر أن المتهم هو بن رجل الأعمال الذي سبق وأن تم اتهامه بقتل فتاة بعد رميها من شقته بذات البناية.
الخرطوم: (كوش نيوز)