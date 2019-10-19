وزير العدل يشرع في إلغاء قانون النظام العام ومادة “الزي الفاضح”

قالت مصادر مطلعة إن وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري شرع في العمل من أجل إلغاء قانون ما يسمي بـ «النظام العام» وإلغاء مادة ما يسمى بـ«الزي الفاضح».
وأضافت المصادر بحسب صحيفة الاتحاد الاماراتية، أن وزير العدل التقى مع النائب العام، واتفقا على تعديل هذه المواد ومناقشة تعديل قانون النيابة العامة وكل المواد والقوانين المقيدة للحريات، كما اتفق الطرفان على العمل معاً من أجل إصدار القوانين التي من شأنها تفكيك النظام البائد.
وفي الوقت ذاته، رحب قطاع عريض من السودانيين بالتعيينات، وأيضاً بالإعفاءات الأخيرة في الوزارات السودانية. ووصفها الصحفي والمحلل السياسي السوداني صلاح شعيب بأنها ضرورية لتنظيف الدولة السودانية من العناصر التي غزتها ضمن إجراءات التمكين الإسلاموي. وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد أعفى 6 من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، وأنهى تكليف مفوض العون الإنساني، كما عين 9 في مناصب قيادية في مناصب قيادية.
المشهد السودانى