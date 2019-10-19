عائشة موسى تفتتح معرض صور الثورة

أكدت الاستاذة عائشة موسى عضو مجلس السيادة أن الثورة السودانية عكست عظمة المرأة السودانية للعالم اجمع مع شقيقها الرجل وكل شباب السودان من خلال ثورة ديسمبر العظيمة.
جاء ذلك خلال افتتاحها معرض صور النساء في الثورة السوانية بعنوان: “لا شّيْءَ عنّا دُونّنّا”، والذي نظمته المبادرة الإستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) مساء اليوم بفندق كورنثيا قاعة لبدة B الطابق زيرو ، بحضور وزير الثقافة والاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح.
وقالت عائشة إن المرأة السودانية اثبتت قوتها الثورية وقدرتها السياسية وحقوقها العلمية لانها استطاعت أن تواصل مسيرة نساء عظيمات في تاريخ السودان منذ الاستعمار، مشيرة إلى أن المرأة السودانية واصلت حياتها الى العزة والكرامة وفي كل مناحي الحياة الاجتماعية من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدة أن الصورة لن تكتمل الا بالمرأة.
واوضحت عائشة أن المرأة السودانية صارعت الحياة في مناطق النزاعات والحروب والتي تكللت بثورة عظيمة للشعب السوداني، مشيرة الى أن الحزن الذي تركه فينا الشهداء والجرحى وفقداء الثورة سنظل نبحث عنه .
واشاد وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح بالقائمين بتنظيم هذا العمل الكبير الذي يعتبر بداية لعمل كبير قادم لتوثيق الثورة السودانية العظيمة، موضحا أن الكثير ينتظر ليقدم للعالم، مؤكدا أن دور المرأة السودانية في ثورة ديسمبر لم يكن خافيا على احد، وكانت حقائق تحدث بها العالم اجمع.
وقال فيصل إن المرأة دائما كانت في المقدمة وصاحبة السبق، وأن الذي ينتظره الناس لتضحيات المرأة في الثورة أن ينعكس في القوانين والسياسات وممارسات حق المرأة في المجتمع وحتى تستفيد المرأة من الثورة التي قدمت فيها الكثير من التضحيات والمعاناة.
الخرطوم 19-10-2019 م (سونا)