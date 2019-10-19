سيتفاجأ السودانيون بواقع مرير في عهد حمدوك وخداع تجمع المهنيين لهم

سيتفاجأ السودانيون بواقع علماني بائس ومعادي للدين ، سيتفاجأ السودانيون بأن ثورتهم ثورة فكرية بحته ولا علاقة لها بالاصلاح ، سيتفاجأ السودانيون بأن النظام السابق كان يحكم بالشريعة ، سيتفاجأ السودانيون بأن الشريعة هي ليست سلوك افراد ، انما هي قوانين ومناهج ، سيتفاجأ السودانيون بأن دولتهم الجديدة ستقلع أموالهم بلا قانون ؛ وتحرر بناتهم بلا استحياء ؛ وتنزع هيبتهم بلا رأفة ؛ وتجعلهم يرون السوء عشية وضحاها ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، سيتفاجأ السودانيون بأن العلمانية التي أتت إليهم هي ليست كعلمانية (دبي) ولا كعلمانية مصر ؛ فهناك علمانية متصالحة مع الأديان وهناك علمانية معادية للاديان وتسعى لاقصائها عن الحياة العامة وفي هذه تأتي الصلوات والعبادات من باب الحريات العامة مثلها مثل أي عمل آخر!! لذلك فإن علمانيين السودان الجدد بدؤوا معركتهم بمواجهة الدين أولا ، تجريم العلماء وتشويه صورتهم ؛ استهداف هيئة علماء السودان وكل ذلك مقدمة مقصودة لتثبيت افكار جديدة منافية لثوابت الدين والعرف ؛ لذلك قدموا هذه الافكار على البرنامج الاقتصادي الذي خرج من أجله كل الناس..!!
#سيتفاجأ السودانيون بأن ابنائهم التلاميذ سيدرسون مناهج تدعو للالحاد ، وسيفاجؤوا بأن (لا إله إلا الله) ، و(الله أكبر) ، أصبحت تراث نظام سابق وأن البديل هو الهتاف (الثمج) وخطاب الكراهية وحتى أطفال الروضة تمت تغذيتهم بذلك وسط صمت وعجز غريب من أولياء أمورهم ..!!
#يحدث كل ذلك والبعض ما زال يحدثك عن النظام السابق ، وما زال الناس كالقطيع يساقون إلى مذبحهم ومن شدة كراهيتهم نسو (وللآخرة خير لك من الاولى) ونسو (أن الله هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) ، ونسو أن اسلامهم لا يعني فقط الصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض ، نسي هؤلاء أن الإسلام فرض عليهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفرض عليهم الدعوة إلى الله ، وفرض عليهم قول الحق ، وفرض عليهم عدم اتهام الناس بالباطل وفرض عليهم (التبين) في تلقي الأخبار والشائعات ، وعلى المسلم الحق أن يتذكر (وكل آتيه يوم القيامة فردا) يعني مافش حاجة اسمها (كيزان) و(ثوار) و(نظام جديد) و(نظام قديم ) دي جدلية فارغة ودا (حنك) صمم خصيصا لقيادة عامة الناس حتى يرون الباطل حقا ؛ لذلك قبلوا شعارات التعميم دون ادنى اكتراث اوحتى انتباه فرددوها معهم وأصبحوا يرونها قرآنا جديد !!
بروف. كامل عزالدين