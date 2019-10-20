جهاز المخابرات العامة ينفي جملة وتفصيلا أي صلة له بمقتل تاجر الحاج يوسف

جهاز المخابرات العامة
بيان هام
تتداول مواقع التواصل الإجتماعي خبر مقتل تاجر يدعي محمد صديق ابراهيم يعمل بسوق ستة بالحاج يوسف إثر تعذيبه بحراسات الجهاز بعد فترة اعتقال تجاوزت الإسبوع وإزاء هذا الإدعاء الكاذب ينفي الجهاز جملة وتفصيلا أي صلة له بمقتل هذا التاجر .
يترحم الجهاز علي روح المرحوم ويسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر و حسن العزاء .
يأسف الجهاز لمثل هذه الحملات المتواصلة التي ظل يتعرض لها من وقت لأخر وتهدف لقطع الطريق أمام الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز لأجل أمن وإستقرار الوطن وبلوغ العملية السياسية الجارية لأهدافها وغاياتها .
يحتفظ الجهاز بحقه القانوني في ملاحقة هذا النوع من النشر ومن يتداوله .
الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة