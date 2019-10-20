قصة وزيرة مع بائعات الشاي

أعجب كثير من الأشخاص بالتعامل الراقي لوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ وهي تقوم بإطلاق مشروع تغطية بائعات الشاي والأطعمة بالتأمين الصحي كمشروع قومي يشمل البائعات كافة.
ووجد الخبر استحسان الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب الرأي العام، قال البعض إن وزيرة التنمية الاجتماعية بدأت بأكثر الشرائح التي كانت تجد تهميشاً ومضايقات خاصة من قبل المحليات ولكن عليها أن تقنن مشروع بيع الشاي وحمايته من أنياب المحليات وايجاد وسيلة حضارية تناسب المظهر الحضاري للخرطوم خاصة في بعض المناطق الحيوية والسياحية حتى لا يهزم المشروع.
الخرطوم: (كوش نيوز)