السودان سيبقى في قائمة الارهاب لهذا السبب

توقع مسؤول حكومي عن إرجاء الادارة الامريكية لقرار رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لفترة من الزمن.وعزا مصدر رفيع بقوى الحرية والتغيير بحسب “تاسيتي نيوز” موقف الادارة الامريكية الى بروز إشتراطات جديدة لبعض الدوائر الامريكية دفعتها لادارة الرئيس دونالد ترامب بخصوص السودان .
ما بعد الثورة منذ الحادي عشر من ابريل الماضي بسقوط نظام المخلوع منها وجود حزب ” البعث” والحزب “الشيوعي” السوداني ضمن هياكل الحكومة، سيما وان الولايات المتحدة الامريكية تعيش أزمة خلاف مع “البعث” في كل من دولتي سوريا والعراق بالاضافة الى الخلافات التاريخية مع سياسات وتوجهات “الشيوعي” بالعالم سياسيا وفكرياً.
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