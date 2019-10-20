جهاز المخابرات العامة: لا علاقة لنا بمقتل تاجر سوق (6)

نفى جهاز المخابرات العامة أي صلة له بمقتل تاجر يدعى محمد صديق إبراهيم يعمل بسوق 6 بالحاج يوسف. وعبر الجهاز في بيان له عن أسفه لمثل هذه الحملات المتواصلة التي ظل يتعرض لها من وقت لآخر. وقال البيان: (تتداول مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتل تاجر يدعي محمد صديق إبراهيم يعمل بسوق 6 بالحاج يوسف، إثر تعذيبه بحراسات الجهاز بعد فترة اعتقال تجاوزت الأسبوع وإزاء هذا الادعاء الكاذب ينفي الجهاز جملة وتفصيلاً أي صلة له بمقتل هذا التاجر). وترحم البيان على روح المرحوم، سائلاً الله أن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء.
وتأسّف الجهاز لمثل هذه الحملات المتواصلة التي ظل يتعرض لها من وقت لآخر، وتهدف لقطع الطريق أمام الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز لأجل أمن واستقرار الوطن وبلوغ العملية السياسية الجارية لأهدافها وغاياتها. وأكد البيان احتفاظ الجهاز بحقه القانوني في ملاحقة هذا النوع من النشر ومن يتداوله.
الانتباهة