أمجد فريد: نشر الشائعات عن تجمع المهنيين إثارة رخيصة

نفى القيادى بتجمع المهنيين أمجد فريد أن تكون عملية الإحلال والإبدال التى جرت داخل تجمع المهنيين خلال اليومين الماضيين تستهدف أحداً من قيادات التجمع. وقال إن عملية الإحلال والإبدال عملية روتينية تتم داخل نقابة الأطباء، وليست لها علاقة بتجمع المهنيين، وحول وقت العملية أشار أمجد فريد أن عملية التكليف ليست لها وقت محدد بل تأتي فى كل وقت وحين بعد مشاورات مكثفة داخل نقابة الأطباء. واتهم فريد جهات لم يسمها بمحاولة الإثارة الرخيصة داخل التجمع عبر نشر اشاعات مغرضة عارية من الصحة بهدف الوصول لاهداف سياسية تخصهم. ووصف الأمر بالأمور الفارغة، واستبعد أمجد فريد أن تكون هناك شلليات داخل تجمع المهنيين، ورفض ربط عملية الإحلال والإبدال داخل التجمع ببيان شبكة الصحفيين، مؤكداً أن العملية تمت. قبل البيان بيوم، وحول ما جاء فى بيان الشبكة عن تشبث البعض بالبقاء واتخاذ القرارات دون أية تغيير أو مراعاة للأطراف الأخرى قال هذا السؤال تسأل عنه شبكة الصحفيين وليس نقابة الأطباء.
وعن مستقبله السياسي بعد استبداله من قيادة تجمع المهنيين أكد فريد فى حوار مع (الانتباهة أون لاين) ينشر لاحقاً تمسكه بالنضال السياسي. وقال: (كما كنت أمارسه من ٢٠٠٩م، نحن موجودون فى إطار العمل العام وشغالين، وردا على سؤالك أقول، فى أيام الإنقاذ لم تكونوا تسألون عن ذلك رغم أننا كنا ندخل المعتقلات ونخرج منها ونواصل نشاطنا عادي، هذا التغيير عادي، أنا ما اعتزلت العمل السياسي ولا العمل العام وما خليت السودان).
وحول تباين الآراء داخل التجمع والقيادات البديلة قال ليس هناك مهددات داخل التجمع إنما عملية ديمقراطية تتم داخله بهدف الوصول إلى وطن ديمقراطي. وحول عملية مفاوضات السلام التي تجرى الآن فى جوبا في غياب مناديب من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أكد أن وجود أعضاء المجلس السيادي محمد حسن التعايشي ومحمد الفكي يمثلان قحت والتجمع. وتمنى أن تكون الجولة الثانية بمشاركة شعبية واسعة تشمل قوى اعلان الحرية والتغيير وكل الأطياف المهمومة بأحداث تغيير إيجابي فى السودان.
الانتباهة