الدمازين تستضيف حملة أكتوبر الوردي للتوعيةبسرطان الثدي

استضافت رئاسة محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق حملة التوعية بسرطان الثدي ضمن فعاليات اكتوبر الوردي التي تنظمها مبادرة شارع الحوادث بالتعاون مع شبكة تثقيف الشباب الأقران وشباب من أجل التوعية بالمسرح.
بحضور مصطفى محمد الفكي المدير التنفيذي للمحلية المعتمد المكلف وعدد من القيادات التنفيذية والعاملين برئاسة المحلية.
ولدى مخاطبته للبرنامج التوعوي أكد مصطفى الفكي وقفة المحلية وإسنادها للمبادرة وتمكينها من الوصول إلى كافة المجتمعات بالمناطق الطرفية.
وامتدح الفكي الفكرة الأساسية من المبادرة والطرق والوسائل التي اتخذتها للتوعية بسرطان الثدي نسبة لانتشاره وسط النساء مما يتطلب تكثيف التوعية والتثقيف.
وفي ذات السياق قالت شاذلية زلفو، مشرف تنمية المرأة والطفل بهيئة الأعمال الخيرية: إن حملة التوعية بسرطان الثدي انطلقت منذ العام 2016م بفكرة المرحوم معز فضل حسونة له الرحمة والمغفره في الأعوام السابقة واستهدفت المجتمعات و المدارس و المؤسسات بالتركيز على أهمية التوعية بإجراء الكشف الذاتي أو المراكز الثابتة (مركز نور حي الزهور بمحلية الدمازين مركز بكري يس بمحلية الروصيرص) بواسطة عدد من الطبيبات المتطوعات (د ـ عهود عبد العزيز ود ـ رفيدة بالرصيرص)
وأضافت شاذلية أن المبادرة توسعت في العام 2017 بدعم من منظمة صدقات الخيرية وتم تدريب عدد من المتطوعين في هذا الجانب.
وتواصل الدعم للعام 2019 ووجدت المبادرة استحسان من قبل القطاعات المختلفة للوصول إلى أكبر عدد من المجتمعات للتوعية بمخاطر المرض والتعريف بالأعراض ونشر الوعي المجتمعي.
سونا