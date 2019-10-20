حسين خوجلي يفاجئ الأوساط السياسية والاعلامية

فاجأ رئيس تحرير صحيفة ألوان والمدير العام لمجموعة المساء الاعلامية الأستاذ حسين خوجلي الأوساط الاعلامية والسياسية بالإعلان عن عودة صحيفة ألوان الورقية في نوفمبر المقبل. وقال حسين في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن ألوان ستعود برؤية جديدة تعيد للشارع السوداني الوعي والارادة والكبرياء.
وأضاف: (ستكون انطلاقة جديدة بمهنية تشكل إضافة للصحافة السودانية، وستعود بشعارها القديم دعوة للخير والجمال، تشد من أزر الشباب الثائر لبناء سودان جديد قائم على الحرية الملتزمة وتلقي مذلة اليد السفلى وتعيد للريف ألقه ونضرته وإخضراره، وتضع السودان في مقدمة الدول العربية والافريقية بالرأي الحر والكلمة الشريفة). وأكد حسين وجود مفاجآت بإنضمام أقلام صحافية – لم يفصح عن أسمائها – من الكتاب أصحاب العراقة والشباب أصحاب الاضافة، مشيراً إلى أن الصحيفة ستكون منبراً مفتوحاً لكل أهل السودان نصيرة للرأي الحر واحترام للرأي الآخر بلا رغبة ولا رهبة.
الانتباهة